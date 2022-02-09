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Общество9 февраля 2022 11:41

В 2022 году медучреждения Ставрополья оснастят оборудованием на 2,7 млрд рублей

Масштабные обновления проведут в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение»
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье в 2022 году проведут масштабные обновления в ряде медицинских учреждений края. На эти цели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено более 2,7 млрд рублей.

- Всего в отрасли здравоохранения в 2022 году реализуются 8 региональных проектов, - сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Так в рамках регпроекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет закуплено оборудование для краевых больниц. На это выделят более 430 млн рублей. Масштабное обновление пройдет в городской больнице №3 города Ставрополя. Для учреждения приобретут 101 единицу оборудования.

В рамках проекта по борьбе с онкологическими заболевания почти полмиллиарда потратят на дооснащение краевого онкоцентра. Так, будут приобретены два медицинских линейных ускорителя и система 3D-планирования лучевой терапии и другое необходимое оборудование.

В Ессентуках также откроется новый центр амбулаторной онкологической помощи. Здесь ожидается поставка необходимой техники.