Суд в Махачкале арестовал ректора ДГТУ по делу о подлоге и мошенничестве на 90 млн рублей

Советский суд Махачкалы арестовал ректора Дагестанского государственного технического университета. Нурмагомед Суракатов заключен под стражу на один месяц по делу о подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

По решению суда ректор заключен под стражу до 4 марта 2022 года.

Напомним, по версии следствия, Суракатов в течение трех лет в составе ОПГ, в которую входили должные лица вуза, похитил 90 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на стипендии студентами, а также премии и зарплаты сотрудникам.