На Ставрополье отремонтируют участок дороги между селами в Красногвардейском округе

Более 154 млн рублей из краевой казны направят на ремонт дороги между селом Родыки и хутором Средний в Красногвардейском районе Ставропольского края. В порядок будет приведено 3,2 километра дороги в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы».

- После ремонта трасса будет комфортной и безопасной для всех участников дорожного движения, - отметил глава Красногвардейского округа Константин Ишков.

По словам главы округа, в этом году по госпрограмме планируется отремонтировать более пяти км дорог.

На данный момент проводятся конкурсные процедуры, а сама работа начнется при улучшении погодных условий.