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Общество9 февраля 2022 12:56

На Ставрополье отремонтируют участок дороги между селами в Красногвардейском округе

На работы из краевого бюджета выделено более 154 млн рублей
Алина МАКСИМОВА
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Более 154 млн рублей из краевой казны направят на ремонт дороги между селом Родыки и хутором Средний в Красногвардейском районе Ставропольского края. В порядок будет приведено 3,2 километра дороги в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы».

- После ремонта трасса будет комфортной и безопасной для всех участников дорожного движения, - отметил глава Красногвардейского округа Константин Ишков.

По словам главы округа, в этом году по госпрограмме планируется отремонтировать более пяти км дорог.

На данный момент проводятся конкурсные процедуры, а сама работа начнется при улучшении погодных условий.