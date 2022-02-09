Жителя Ставрополя приговорили к 7,5 годам колонии за убийство знакомого

Суд в Ставрополе приговорил 42-летнего горожанина к 7,5 годам лишения свободы за убийство знакомого.

Следствие установило, что в мае 2021 года в одной из квартир Ставрополя между мужчинами произошла ссора. Во время конфликта 42-летний мужчина схватился за нож и нанес им не менее трех ударов 45-летнему оппоненту. Ранения оказались слишком серьезными, потерпевший скончался на месте происшествия.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.