Финансовые отношения в сети станут еще более прозрачными

Фото: Банк Уралсиб

С помощью нового сервиса проверки физических лиц в Интернет-банке Уралсиб контрагенты по обе стороны отношений смогут доверять друг другу больше (или наоборот). Современная система, разработанная компанией Контур и внедренная недавно службой банка, даст ответы на многие важные вопросы. В том числе, при приеме на работу новых сотрудников

Например: действительность паспорта физлица, наличие у него бизнеса плюс долгов по приставам и налогам, чистота кредитной истории, случаи банкротства, судебных и исполнительных дел, правонарушения (вплоть до возможного нахождения в розыске).

Полную выкладку по всем пунктам проверки физического лица компания или индивидуальный предприниматель получит в виде экспресс-отчета. Чтобы воспользоваться этим сервисом в качестве дополнительной услуги, нужно просто подключить ее в Интернет Банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн.

Система была разработана российской компанией Контур, которая уже почти 25 лет работает на рынке IT-продуктов для бизнеса. Основная цель: развитие экосистем, в том числе и финансовых, которые значительно упрощают контакты клиента с госорганами и поставщиками, делают процесс общения проще и прозрачнее. А главное – позволяют экономить время сотрудников организации.

Это более чем совпадает с программой поддержки малого и среднего бизнеса, в которой активно участвует банк Уралсиб. Узнать все о продуктах и услугах в этой сфере можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»