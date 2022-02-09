Жителей Ставрополья 9 февраля предупредили сразу о двух опасностях на дорогах

9 февраля 2022 года в Ставропольском крае резко осложнится ситуация на дорогах. После 21 часа ухудшится видимость. Как следует из прогноза синоптиков, она упадет в два раза. И это не единственная опасность, которая будет подстерегать водителей и пешеходов.

- Ожидается туман, дождь, мокрый снег - местами сильный, прогнозируется ветер 5-7 м/с, порывами до 10 м/с, - уточнили в Ставропольском гидрометцентре.

Поздним вечером в регионе усилятся осадки, снег с дождем прекратится только к раннему утру, температура воздуха будет колебаться в пределах минус одного - плюс одного градуса в Ставрополе, по краю размах будет больше - от +7 до -4. Так что дороги будут покрыты тающим снегом. С учетом того, что видимость упадет с полутора километров до 600 м в лучшем случае, водителей просят быть предельно аккуратными.