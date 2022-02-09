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Общество9 февраля 2022 15:59

На Ставрополье ужесточат контроль в сфере транспортного обслуживания

Депутаты краевой Думы обсудили проект нового регионального закона
Инна МОРОЗОВА
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В среду, 9 февраля, в комитете по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ депутаты ставропольской Думы обсудили проект закона, который должен повысить уровень безопасности пассажирских перевозок.

В частности, депутаты предложили передать городской транспорт Ставрополя и Пятигорска под контроль миндора.

Председатель комитета Думы Ставрополья по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Виктор Лозовой подчеркнул, что качество перевозок зависит от того, насколько хорошо контролируется перевозчик.

По его словам, контроль должен осуществлять орган, выдавший лицензию - миндор.