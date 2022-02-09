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Недвижимость9 февраля 2022 16:14

Тарифы на услуги ЖКХ на Ставрополье вырастут на 3,4%

Это произойдет с 1 июля 2022 года
Инна МОРОЗОВА
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С 1 июля текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Ставропольском крае вырастут в среднем на 3,4%. Об этом информирует региональная тарифная комиссия.

Так, на 3,7% возрастет тариф на электроэнергию. Для горожан, проживающих в домах с газовыми плитами тариф составит 5,25 рубля за 1 кВт.ч., для сельчан и горожан, проживающих в домах с электрическими плитами - 3,68 рубля за 1 кВт.ч.

Цены на газ вырастут в среднем на 3%, на водоснабжение и водоотведение - 2,66%, на тепловую энергию - 3,8%.

Тарифы за мусор вырастут от 2,2% до 3,6%.

Отмечается, что в таком виде тарифы останутся до 30 июня 2023 года.