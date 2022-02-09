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Общество9 февраля 2022 18:27

С четверга в школах Ставрополя начнутся дополнительные каникулы

За это время в образовательных учреждениях проведут санитарную обработку
Инна МОРОЗОВА
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В четверг, 10 февраля, у школьников Ставрополя начнутся дополнительные зимние каникулы. Ребята будут отдыхать одну неделю.

Как сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко на своей странице в социальной сети, во время каникул во всех образовательных учреждениях города проведут санобработку кабинетов и контактных поверхностей.

Кроме того, в выходные проведут дезинфекцию в детских садах, учреждениях дополнительного образования, библиотеках, учреждениях культуры и спорта. Всего будет обработано 150 объектов.