На Ставрополье 10 февраля снова выявлен рост числа заболевших коронавирусом

10 февраля 2022 года в Ставропольском крае зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом. Регион снова приблизился к абсолютному рекорду за все время пандемии. Это следует из актуальной сводки, опубликованной губернатором СК Владимиром Владимировым на своей странице в Instagram. Однако он подчеркнул, что в целом ситуация остается стабильной.

- Заболеваемость со вчерашнего дня изменилась не так сильно. Большинство пациентов лечатся амбулаторно. С 8 на 9 февраля госпитализированы 197 наших земляков. Более 20% COVID-коек в настоящее время свободны, - объяснил глава края.

Всего же за сутки коронавирусом заболели 1826 ставропольцев. Днем ранее данный показатель составлял 1750, а перед этим была озвучена оптимистичная цифра в 1045. Появилась надежда, что всплеск заболеваемости пошел на спад. Но, увы, цифра наоборот стала стремиться к абсолютному рекорду. Он был зафиксирован 5 февраля 2022 года - 1956 заразившихся.

А вот количество заболевших коронавирусом детей в Ставропольском крае немного снизилось за сутки - с 498 до 467. Госпитализация понадобилась 13 маленьким пациентам, 454 ребенка находятся на амбулаторном лечении.

Кстати, количество привитых от Covid-19 детей на Ставрополье достигло почти 2000. Подробнее о вакцине «Спутник М» читайте по ссылке.