Почти 2000 детей на Ставрополье сделали прививку от коронавируса

Губернатор Владимир Владимиров 10 февраля 2022 года опубликовал в своем Instagram актуальные данные по коронавирусу в Ставропольском крае. Подробная сводка опубликована на сайте «КП-Северный Кавказ». Также глава СК рассказал, как в регионе проходит вакцинация среди детей и взрослых.

- Заболевших коронавирусом в крае за сутки - 1826 (158864 за все время пандемии), госпитализированных - 197 человек. Выздоровевших - 1530 (134767 всего), умерших - 14 (всего 6585). Заболевших детей - 467 (общее число 9822), из них 454 - на амбулаторном лечении, 13 - госпитализировано, - написал Владимиров и напомнил, что «уменьшить опасность со стороны инфекции помогает вакцинация». Оба компонента прививки от коронавируса на Ставрополье уже получили около 1 млн 76 тыс. человек. Также вакцинировались 1915 детей.

- Побочных эффектов нет, - отметил глава Ставрополья.

Подробную информацию о вакцине «Спутник М» можно найти по ссылке.