Девять кладбищ в Ставрополе очистят от деревьев, мусора и снега

В Ставрополе в ближайшее время начнется санитарная очистка клабдищ. Их в краевой столице девять: пять действующих - «Воскресенское», «Игнатьевское» (можно встретить название «Сажевое»), «Крестовоздвиженское», «Новое» и «Новейшее», а также четыре закрытых - «Георгиевское», «Даниловское», «Монастырское» и «Таманское». Общая площадь некрополей превышает 200 гектаров. Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Ставрополя, муниципальные контракты на работы по текущему содержанию городских некрополей уже заключены.

- Ежедневно с территорий кладбищ вывозится мусор, спиливают опасные ветки и деревья, также очищают от снега проезды и дорожки. Позже начнется покос травы, покраску ограждений и бордюров, - уточнили в мэрии.

А перед Пасхой к рабочим бригадам присоединятся студенты-волонтеры, участвующие в эколого-патриотическом проекте «Чистая память». В их задачи входит помощь в благоустройстве и восстановлении памятников и обелисков участников Великой Отечественной войны, находящихся на «Даниловском кладбище».