МинЖКХ Ставрополья определил три самые популярные проблемы

Министерство ЖКХ Ставропольского края определило три проблемы в своей сфере, которые чаще всего беспокоят местных жителей. Рейтинг составили на основе данных, предоставленных "ЖКХ-Контролем".

На первом месте стоят жалобы на работу управляющих компаний, на втором - претензии к состоянию, содержанию и ремонту многоквартирных домов. Замыкают тройку вопросы, связанные со счетами за ЖКХ. Всего ставропольцы оставили 214 обращений за 2021 год.

Обратиться в "ЖКХ-Контроль" можно по телефонам "горячей линии" - 8(928)304-78-85 и 8(918) 870-18-76.