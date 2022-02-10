Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 9:57

Гендиректора фирмы поймали на подкупе заказчика в Ставрополе

Возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе возбудили уголовное дело против гендиректора компании за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В декабре 2021 года подозреваемый сдавал акты о выполненных работах. Его фирма должна была проверить технику и исправить в ней ошибки. Но исполнитель нарушил условия контракта. Чтобы заказчик не обращался в суд, гендиректор хотел его подкупить. Представитель акционерного общества согласился и передал информацию о передаче 500 тысяч рублей в правоохранительные органы.

- Возбуждение данного уголовного дела стало возможным благодаря эффективному межведомственному взаимодействию следователей СК России с подразделениями УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В настоящее время следователем СК России проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.