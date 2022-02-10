Гендиректора фирмы поймали на подкупе заказчика в Ставрополе

В Ставрополе возбудили уголовное дело против гендиректора компании за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В декабре 2021 года подозреваемый сдавал акты о выполненных работах. Его фирма должна была проверить технику и исправить в ней ошибки. Но исполнитель нарушил условия контракта. Чтобы заказчик не обращался в суд, гендиректор хотел его подкупить. Представитель акционерного общества согласился и передал информацию о передаче 500 тысяч рублей в правоохранительные органы.

- Возбуждение данного уголовного дела стало возможным благодаря эффективному межведомственному взаимодействию следователей СК России с подразделениями УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В настоящее время следователем СК России проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.