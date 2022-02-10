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Общество10 февраля 2022 11:39

Хирурги со Ставрополья удалили пациентке кисту в мозге без разрезов

Скоро больная вернется к привычной жизни
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Хирурги со Ставрополья удалили кисту в головном мозге пациентки без надрезов. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

Доброкачественную опухоль было решено удалить из-за угрозы быстрого роста. Для удаления врачи применили эндоскопию. Благодаря тому, что операция прошла без разрезов, восстановление идет быстро. Скоро пациентка вернется к привычной жизни.

- В ставропольской нейрохирургии с каждым днем становится все больше альтернатив классическим операциям. С новым оборудованием, которое закупаем для краевых медучреждений, пациентов можно лечить с помощью передовых, малоинвазивных технологий, - написал губернатор.