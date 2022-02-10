В Ессентуках ссора из-за женщины закончилась смертельной поножовщиной

В Ессентуках завели уголовное дело против 59-летнего горожанина, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Вечером 3 января семейная пара пригласила знакомого домой. В ходе общения гость начал оказывать женщине знаки внимания, после чего начался спор между мужчина. Завязалась потасовка, в ходе которой обвиняемый схватил со стола нож и шесть раз ударил им обидчика. Тот скончался на месте происшествия.

- По ходатайству следователя СК России судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - сказано в сообщении.