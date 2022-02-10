В Чечне предложили переименовать суды Грозного

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех судов Грозного
Фото: Артем КИЛЬКИН
Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о переименовании 4-х судов Грозного. Документ есть в электронной базе данных Федерального Собрания.
Так, Ленинскому суду Грозного предлагается дать новое название Ахматовский, Октябрьскому - Байсангуровский, Старопромысловскому - Висаитовский и Заводскому - Шейх-Мансуровский.
Районы, где располагаются суды, переименовали в декабре 2020 года, а у судов названия остались старыми и это создает определенные неудобства жителям.
Однако сложность заключается в том, что в российском законодательстве не предусмотрен механизм переименования судов.
Ранее сообщалось, что прокурора из Осетии осудили за заказное убийство экс-супруга сестры. В этом женщине помог главарь крупной ОПГ "Джако".