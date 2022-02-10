В Кисловодске открыли для посетителей Нарзанную галерею

В четверг, 10 февраля, в городе-курорте Кисловодске открылась после ремонта Нарзанная галерея. С этого дня она будет работать в обычном режиме, сообщает администрация города.

Нарзанная галерея является памятником архитектуры в Кисловодске. Во время капитального ремонта здесь обновили пол, стены и потолок питьевого зала. Также отремонтировали каптаж и административный блок.

К обновлению фасада приступят, когда будут позволять погодные условия.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев выразил надежду, что местные жители и гости города останутся довольны проведенным ремонтом.