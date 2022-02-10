Четыре особые экономические зоны создадут на Ставрополье в 2022 году

В 2022 году в Ставропольском крае появятся 4 особые экономические зоны (ОЭЗ). Информацию об этом озвучили на совещании в правительстве края.

Их создадут в четырех городах-курортах: Железноводске, Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске. В последнем уже подходит к концу процесс постановки на учет участка земли «Солнечная Долина» площадью 300 га, на котором разместятся санатории и спа-отели.

По словам главы региона Владимира Владимирова, ОЭЗ - это серьезный фактор развития муниципалитетов КМВ.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске после ремонта открыли для посетителей Нарзанную галерею. Она продолжит работу как прежде.