На Ставрополье 11 февраля резко снизился рост числа заболевших коронавирусом

11 февраля 2022 в Ставропольском крае зафиксировано снижение роста числа заболевших коронавирусом. Это следует из актуальной сводки, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым в Instagram. Если день назад Covid-19 был выявлен у 1826 человек, то сейчас - у 1663 (всего за время пандемии - более 160,5 тысяч). Госпитализация также понадобилась меньшему числу людей.

- В стационары направлено 184 человека (накануне - 197). В подавляющем большинстве это взрослые, - написал Владимиров и уточнил, что число связанных с коронавирусом летальных исходов остается на невысоком уровне, но, к сожалению, они все еще есть - плюс 12 за сутки, 6579 за все время пандемии, Глава края выразил соболезнования родным скончавшихся.

Заболеваемость среди детей тоже снизилась - с 467 до 415 (общее число детей с подтвержденным Covid-19 превысило 10,2 тысячи). Необходимость госпитализации возникла в 18 случаях, остальные 397 ребенка проходят амбулаторное лечение.

Владимир Владимиром напомнил, что уменьшить опасность со стороны инфекции помогает иммунизация. Полностью привились от коронавируса более 1 млн 77 тысяч человек. Сколько из них детей, глава региона не уточнил. Вчера он озвучил, что «Спутником М» вакцинировались 1915 юных ставропольцев. Подробнее о данной вакцине читайте по ссылке.