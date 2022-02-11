18 детей на Ставрополье попали в больницу с коронавирусом

11 февраля 2022 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram опубликовал актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе. С подробной сводкой можно ознакомиться на сайте «КП-Северный Кавказ». Из нее следует, что последние сутки в больницу с Covid-19 попали 18 детей - на 5 больше, чем днем ранее. Всего положительный тест сдали 415 детей (10237 - за все время пандемии), 397 находятся на амбулаторном лечении.

- Уровень заболеваемости ниже, чем днем ранее. По-прежнему сравнительно небольшой остается доля пациентов нуждающихся в госпитализации, - написал Владимиров.

Всего же на Ставрополье выявлено 1663 новых случая (всего 160527) коронавирусной инфекции. Госпитализированы 184 человека, выписаны 1407. К сожалению, 12 человек победить не смогли. Общее число скончавшихся от коронавируса составило 6597.