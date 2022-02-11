Ярмарки пройдут в двух районах Ставрополя 12 февраля

В Ставрополе 12 февраля пройдут ярмарки выходного дня. В субботу торговые ряды будут развернуты сразу в двух районах краевого центра: в Промышленном - по улице Васильева, 35/1 и в Ленинском - по улице Ленина, 74/17. Время работы ярмарок выходного дня с 8.00 до 16.00.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя, ярмарки состоятся в рамках акции «Покупай Ставропольское!».

Жители и гости краевого центра смогут приобрести натуральные фермерские продукты и другую продукцию местных производителей по доступным ценам.

Также в Ставрополе работает ежедневная ярмарка на улице Объездной, 12, время работы с 10.00 до 16.00.

Расписание ярмарок выходного дня на март 2022 года читайте на сайте «КП-Ставрополь» в ближайшее время.