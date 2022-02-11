Он-лайн сервис Уралсиб признан одним из лучших

Фото: банка "Уралсиб".

В течение всего прошлого года компания UsabilityLab проводила исследования финансовых он-лайн сервисов. В конкурсе участвовали цифровые платформы более 20 ведущих банков страны для физических лиц. Оценивались удобство и эффективность в использовании по 17 пользовательским сценариям, в первую очередь: переводы по СБП (системе быстрых платежей), между своими счетами, по номеру карты, оплата телефона, просмотр отчетов в истории операций, открытие вклада и активизации других услуг. Учитывались функции, позволяющие клиентам с особенностями здоровья свободно общаться с системой. И дополнительные возможности: наличие списка банков-участников СБП, отслеживание перевода, расчет комиссии, сканирование карты с помощью камеры или NFC и прочее.

По итогам этих исследований банк Уралсиб вошел в пятерку лучших. «В основе нашего подхода к развитию продукта стоит клиент, его потребности и ежедневные задачи. Продукт, которым пользуются каждый день, должен быть удобен и прост для всех без исключения. Поэтому мы постарались учесть самые разные нюансы, провели большое количество интервью с пользователями, а также изучили действующие стандарты и рекомендации специалистов в области медицины» – отметил руководитель департамента цифровых сервисов и каналов банка Уралсиб Дмитрий Наранович.

Обновленный он-лайн сервис был запущен в начале 2021 года и, по словам специалистов банка, продолжает совершенствоваться. 16+

СПРАВКА «КП»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 422 банкомата, 358 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»