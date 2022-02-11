Ямочный ремонт в Ставрополе проводят по новым технологиям

Ямочный ремонт улиц Ставрополя в этом году проведут по новым технологиям. Дорожники уже приступили к ремонтным работам после осенне-зимней эксплуатации городской улично-дорожной сети.

Используемая технология литого асфальта позволяют проводить работы при отрицательной температуре воздуха и неблагоприятных условиях.

- Работы выполняются литым асфальтобетоном, способным самостоятельно набирать необходимую плотность и твердость. Он не требует уплотнения дорожными катками или ручным оборудованием, - пояснили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Ямочные работы уже проведены на К. Маркса, а также улицах Краснофлотской, Доваторцев и Артема. В скором времени дорожники приступят к ремонту дороги по улице Социалистической от улицы Осетинской до улицы Ленина. Новые технологии используют и при ремонте по улице Ленина, Буйнакского и бульвару Зеленая роща. В преддверии дачного сезона ремонт пройдет на дорогах к дачам.

В мэрии отметили, что основной ремонт дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси начнется при улучшении погоды. Первыми на очереди – въездные группы, к пасхальным праздникам планируют отремонтировать дороги к кладбищам, а после дорожники приступят к работам в центральной части города. Во время ремонтных работ на дорогах обновят и остановки общественного транспорта.