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Общество11 февраля 2022 8:02

С начала года в Кисловодске демонтировали 70 незаконных рекламных конструкций

Борьбе с незаконной рекламой на фасадах и улицах курортного города будет идти весь год
Алина МАКСИМОВА
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В Кисловодске с начала года демонтировано 70 незаконных рекламных конструкций. В их числе – реклама на фасад, билборды и штендеры. По фактам незаконного размещения рекламы составлено 72 протокола, предпринимателям грозят штрафы.

Как отметили в пресс-службе администрации курорта, 2022 год в Кисловодске объявлен гордом рекламы, а значит работы по выявлению незаконных конструкций и привлечению нарушителей к ответственности продолжится.

- Облик курортного города должен соответствовать высокому статусу, а реклама - нормативам и архитектруному ансамблю. Поэтому предпринимателям лучше проявить ответственность и демонтировать рекламу самим, не дожидаясь штрафных санкций и возмещения затрат на демонтаж силами администрации города, - отметил глава Кисловодска Евгений Моисеев.