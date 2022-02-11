Медсестру и врача отстранили от работы за прививку ребенку без ведома родителей в Ставрополе

В Ставрополе от работы отстранили врача и медицинскую сестру, которые сделали прививку ребенку в детском саду без согласия родителей. В самой поликлинике, к который прикреплен ребенок, изъята документация. Минздрав Ставрополья проводит комплексную проверку.

- Направлены запросы в смежные ведомства. В течение двух недель, по результатам проверок комиссии, будет принято законное и обоснованное решение, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, о том, что ребенку без согласия родителей сделана прививка в детском саду №8 в социальных сетях рассказал папа малыша. Вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка была проведена препаратом «Пентаксим». По словам отца, после прививки у ребенка появилась аллергическая реакция.

- После случившегося ребенок был осмотрен специалистами с выездом на дом. Ребенок чувствует себя хорошо и в госпитализации не нуждается, - пояснили в минздраве СК.