На Ставрополье 18-летнего парня подозревают в подготовке к теракту

На Ставрополье фигурантом уголовного дела о подготовке к теракту стал 18-летний житель Кировского района. Целью несостоявшегося террориста было одно из зданий Новопавловска.

По версии следствия, парень является сторонником экстремистской организации. Весной 2021 года он купил тротиловую шашку и спрятал во дворе дома, чтобы в назначенное время использовать ее в месте массового скопления людей.

Довести задуманное до конца ему помешали сотрудники правоохранительных органов. Он был задержан за ранее совершенные преступления по статье «Организация деятельности экстремистской организации». В марте того же года он записал аудиосообщение с присягой на верность экстремистской организации, запрещенной в России. Аудиоролик он растиражировал в одном из мессенджеров после чего пытался завербовать других жителей округа.

- Уголовные дела, возбужденные следователями СК России по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю, соединены в одно производство, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Задержанный помещен под стражу, ему предъявлено обвинение по четырем статьям.