Копить и вкладывать деньги стало выгоднее

Фото: Банка Уралсиб.

Руководство банка Уралсиб приняло решение об очередном повышении ставок в пользу потребителей. Так клиентский процент по валютному вкладу «Доход» теперь увеличен на 0,15 – 1,15 пункта. Разница будет зависеть от размера вклада, срока вложения и дополнительных услуг.

Кроме того, изменились условия по рублевым накопительным счетам «Зарплатный», «Premium Light» и «Premium», «Прайвет» и «Первый». Учитываются суммы от 1 миллиона рублей, а повышение в итоге составит 0,25 – 0,75 процентных пункта в зависимости от условий изначального договора и вида счета.

Подробности условий накопительных счетов и вкладов в банке Уралсиб есть на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Получить консультацию специалиста по этим и другим вопросам можно в любом отделении банка или по телефону 8-800-250-57-57 (в пределах России звонок будет бесплатным)

СПРАВКА «КП»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 422 банкомата, 358 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»