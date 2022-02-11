На Ставрополье досрочно завершат модернизацию первичного звена здравоохранения

На Ставрополье программу по модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанную до 2025 года, могут реализовать досрочно. Соответствующую задачу перед профильными ведомствами поставил глава региона Владимиров в ходе совещания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Как рассказал министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников, на 2022 год в крае запланирован ремонт 75 медучреждений. Заключены контракты на поставку 81 спецавтомобиля, 28 из них уже поступили в распоряжение медиков. До 1 августа текущего года в больницы поставят 10 единиц тяжелого оборудования. Начаты подготовительные работы для проведения капитального ремонта в 85 медучреждениях в 2023 году.

Губернатор поставил задачу сдать все объекты сдать в ближайшие два года.

- Учитывайте это при планировании работ, - сказал Владимир Владимиров ответственными руководителями.

Также губернатор поручил ускорить процесс подбора земельных участков для строительства запланированных программой объектов здравоохранения.