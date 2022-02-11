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Общество11 февраля 2022 11:01

На Ставрополье досрочно завершат модернизацию первичного звена здравоохранения

Такую задачу перед профильными ведомствами поставил глава региона
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье программу по модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанную до 2025 года, могут реализовать досрочно. Соответствующую задачу перед профильными ведомствами поставил глава региона Владимиров в ходе совещания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Как рассказал министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников, на 2022 год в крае запланирован ремонт 75 медучреждений. Заключены контракты на поставку 81 спецавтомобиля, 28 из них уже поступили в распоряжение медиков. До 1 августа текущего года в больницы поставят 10 единиц тяжелого оборудования. Начаты подготовительные работы для проведения капитального ремонта в 85 медучреждениях в 2023 году.

Губернатор поставил задачу сдать все объекты сдать в ближайшие два года.

- Учитывайте это при планировании работ, - сказал Владимир Владимиров ответственными руководителями.

Также губернатор поручил ускорить процесс подбора земельных участков для строительства запланированных программой объектов здравоохранения.