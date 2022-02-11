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Общество11 февраля 2022 11:37

На Ставрополье заработал чат-бот для связи жителей с органами власти

Официальный онлайн-помощник создан для оперативного решения проблем ставропольцев
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье заработал официальный чат-бот для связи жителей с органами власти. Онлайн-помощник работает в трех приложениях: Вконтакте, Telegram и Viber.

Официальный помощник создан для оперативного решения проблем ставропольцев. Также чат-бот может дать полезные контакты, подсказать, где сделать прививку, получить социальные выплаты и ответить на другие волнующие жителей края вопросы.

- Ваше сообщение тут же, в минуту отправки, поступит в Центр управления регионом – а оттуда в ведомство, которое курирует сферу, где есть болевая точка, - рассказал об онлайн-помощнике губернатор Владимиров на своей официальной странице в соцсетях.

Приложением уже пользуются около пяти тысяч человек.