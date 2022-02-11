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Общество11 февраля 2022 11:58

На переобучение молодежи на Ставрополье направят 1,2 млрд рублей

Средства на 2022 год выделены из федерального бюджета
Алина МАКСИМОВА
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Молодежь Ставрополья может бесплатно получить дополнительное профессиональное образования по госпрограмме. В 2022 году на эти цели из федерального бюджета выделят 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает управление по информполитике правительства Ставропольского края.

Обучение по востребованным профессиям доступно молодым людям до 35 лет включительно. На переобучение могут рассчитывать ставропольцы после завершения обучения или службы в армии, которые больше четырёх месяцев не являются занятыми. Мера поддержки распространяется также на сотрудников, находящихся под угрозой увольнения, лица без среднего профессионального или высшего образования и студентов последних курсов.

Отмечается, что заявки на обучение оформляются на портале «Работа в России».

По данным регионального минтруда, в этом году планируется переобучить не менее 1,5 тысяч ставропольцев.