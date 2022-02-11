Дистанционную выдачу больничных листов организовали на Ставрополье

В Ставропольском крае организована дистанционная выдача больничных листов. Открыть электронный больничный можно обратившись в call-центр поликлиники по месту жительства или на единые федеральные номера: 122 и 8 (800) 200-26-03.

Оператор проводит соответствующий опрос пациента по определенному алгоритму. Больничный может быть открыт в том случае, если пациент с положительным тестом на коронавирус не нуждается в осмотре врача или госпитализации.

Как отметили в региональном минздраве, больничный лист может быть закрыт, если через неделю при дистанционном мониторинге у пациента не будет выявлено нарушений здоровья, вызванных коронавирусной инфекцией.