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Общество11 февраля 2022 12:50

Дистанционную выдачу больничных листов организовали на Ставрополье

Теперь открыть и закрыть листок временной нетрудоспособности можно по звонку в call-центр
Алина МАКСИМОВА
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В Ставропольском крае организована дистанционная выдача больничных листов. Открыть электронный больничный можно обратившись в call-центр поликлиники по месту жительства или на единые федеральные номера: 122 и 8 (800) 200-26-03.

Оператор проводит соответствующий опрос пациента по определенному алгоритму. Больничный может быть открыт в том случае, если пациент с положительным тестом на коронавирус не нуждается в осмотре врача или госпитализации.

Как отметили в региональном минздраве, больничный лист может быть закрыт, если через неделю при дистанционном мониторинге у пациента не будет выявлено нарушений здоровья, вызванных коронавирусной инфекцией.