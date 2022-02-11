Ставрополье потратит 130 млн рублей на закупку лекарств для болеющих коронавирусом дома

Первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов во время брифинга 11 февраля 2022 года рассказал, сколько денег регион потратит на покупку лекарств для болеющих коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, то есть на дому.

- Из краевого бюджета выделено 59 млн рублей, еще 74,6 млн рублей на эти же цели поступили из федерального бюджета, - уточнил Юрий Литвинов.

Таким образом, всего на обеспечение амбулаторных пациентов лекарствами будет потрачено более 130 млн рублей. За тем, достаточное ли количество необходимых препаратов от коронавируса в медучреждениях и государственных аптеках, следят специалисты минздрава СК в ходе регулярных мониторингов.

Также первый замминистра здравоохранения СК напомнил, что из-за роста количества больных коронавирусом ряд краевых поликлиник перешел на ежедневый режим работы до 22 часов.