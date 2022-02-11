Ставропольцы с 21 февраля смогут получать QR-коды по наличию антител

Как сообщил ранее минздрав России, с 21 февраля 2022 года россияне, сдав тест, могут стать обладателями QR-кода о высоком содержании антител.

Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов на брифинге отметил, что ставропольцы, переболевшие ковидом, но не обращавшиеся к врачу, могут получить сертификат о перенесенном заболевании с QR-кодом по наличию антител в организме.

Тест на антитела не включен в систему ОМС, его можно сделать платно в любой медицинской лаборатории.

Сертификат действителен шесть месяцев с даты получения результатов теста.

Результаты исследования будут опубликованы на Госуслугах, QR-код о наличии антител будет сформирован в течение трёх дней.