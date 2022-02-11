Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье11 февраля 2022 18:10

Глава Ставрополья поблагодарил студентов-медиков за помощь в борьбе с ковидом

Волонтеры работают в контакт-центрах, доставляют лекарства больным, которые лечатся амбулаторно
Инна МОРОЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил студентов медицинских вузов за помощь врачам поликлиник. Соответствующий пост он разместил у себя в микроблоге.

Глава края отметил, что из-за распространения омикрона нагрузка на поликлиники, в частности на врачей-терапевтов, возросла в разы. На сегодняшний день на каждого врача приходится от 60 до 80 пациентов в сутки. Увеличилось количество вызовов на дом.

В этой непростой ситуации выручили студенты-медики. Они работают в call-центрах, доставляют лекарства больным, которые лечатся от коронавируса на дому, участвуют в маршрутизации пациентов.

Также губернатор поблагодарил преподавателей, которые организовали для волонтеров онлайн-занятия, чтобы те ничего не упустили по учебной программе.