Глава Ставрополья поблагодарил студентов-медиков за помощь в борьбе с ковидом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил студентов медицинских вузов за помощь врачам поликлиник. Соответствующий пост он разместил у себя в микроблоге.

Глава края отметил, что из-за распространения омикрона нагрузка на поликлиники, в частности на врачей-терапевтов, возросла в разы. На сегодняшний день на каждого врача приходится от 60 до 80 пациентов в сутки. Увеличилось количество вызовов на дом.

В этой непростой ситуации выручили студенты-медики. Они работают в call-центрах, доставляют лекарства больным, которые лечатся от коронавируса на дому, участвуют в маршрутизации пациентов.

Также губернатор поблагодарил преподавателей, которые организовали для волонтеров онлайн-занятия, чтобы те ничего не упустили по учебной программе.