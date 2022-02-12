На Ставрополье после ДТП два подростка попали в реанимацию

В Нефтекумском районе выезд на встречную полосу привел к смертельному ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Ночью 11 февраля на трассе "Буденновск - Нефтекумск" водитель "Приоры" обгонял машину по встречной полосе. Он проверил безопасность дороги, потому столкнулся с другой "Приорой" с прицепом. Водитель второй машины скончался на месте. Виновник аварии и два его несовершеннолетних пассажира доставлены в реанимации.

- Удар был такой силы, что оба транспортных средства, очевидно, не подлежат восстановлению. Установлено, что спровоцировавший ДТП, водитель за последние полгода каждый месяц привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД, - с тех пор,как отец разрешил ему ездить на своем авто. У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставрополью.

Идет проверка инцидента.