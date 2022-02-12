«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения жителей горного поселения в Чечне

Слабое напряжение, технологические нарушения и большие потери в сетях – то, чем до недавних пор «славился» один из самых отдаленных населенных пунктов горного Веденского района – Дарго.

Свое название село получило благодаря славе местных оружейных мастеров, ковавших клинки сабель и кинжалов.

Для решения острых проблем в селе вот уже второй месяц ведется реконструкция сети, проводимая по Программе снижения потерь. Проект включает в себя замену порядка 750 дефектных опор, почти 19 километров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП), одной комплектной трансформаторной подстанции напряжением 160 кВА и установки дополнительного трансформатора мощностью 250 кВА.

Завершив работы, энергетики повысят надежность электроснабжения более 2,2 тысячи жителей поселения и 13 социально значимых объектов, в числе которых детский сад, две школы, участковая больница.

«Дарго было одним из «болевых» участков в зоне ответственности компании в силу изношенности сетей и сверхнормативных потерь. Теперь, благодаря содействию Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, компании «Россети» и финансовой поддержке Регионального общественного фонда им. А-Х. Кадырова, мы можем решить здесь проблемные вопросы и обеспечить жителей качественным и бесперебойным электроснабжением. Отмечу, что мероприятия по Программе снижения потерь в сетях ведутся под началом советника Главы ЧР, депутата Госдумы России, руководителя Оперативного штаба по развитию электроэнергетики Адама Делимханова», – рассказал главный инженер АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев.

Специалисты подрядной организации работают в сложных условиях горного района. Ситуацию усугубляет сильный гололёд. Но несмотря на трудности, бригады успешно справляются с поставленной задачей – чтобы завершить все работы на участке рабочим группам необходимо чуть больше месяца.