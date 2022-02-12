В Пятигорске мужчина с ножом напал на должника

В Пятигорске 43-летний мужчина попал в больницу с ножевыми ранениями. В учреждение приехали полицейские, которые выяснили, что на пострадавшего напал его знакомый. Ранее потерпевший занял у него денег. 50-летний мужчина пришел вернуть долг, но тот не мог отдать средства. За что он набросился на него с ножом.

- Полицейские доставили 50-летнего гражданина в отдел внутренний дел, где он признался в содеянном. Отделом дознания ОМВД России по городу Пятигорску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - сказано в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю.