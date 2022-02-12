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Общество12 февраля 2022 15:34

Аэропорт Ставрополя с 21 февраля начнет принимать международные рейсы

Об этом сообщили на заседании оперштаба РФ
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Аэропорт Ставрополя с 21 февраля будет снова принимать международные рейсы. Об этом на заседании оперативного штаба в правительстве России заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Соответствующий указ уже подписан. Почти два года ставропольский аэропорт работал только с внутренними рейсами из-за коронавируса. Кроме Ставрополя, международные рейсы возобновят в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Якутске и Абакане.

В аэропорту имени Суворова начались модернизация взлетной полосы и строительство нового терминала. Позже пройдет реконструкция перрона и рулежных дорожек. Пропускная способность после работ увеличится. Стоимость проекта составила 2,1 млрд рублей. Работы закончат к 2023 году.