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Здоровье13 февраля 2022 6:42

Пятая часть COVID-коек на Ставрополье остаются свободными

Губернатор рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в крае
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утром 13 февраля 2022 года опубликовал сводку о ситуации с коронавирусом в регионе. Согласно ей, еще 1725 новых случаев заболевания выявлено за сутки - 163 939 случаев с начала пандемии.

- Количество выздоровевших за прошедшие сутки выросло на 1575 человек, за все время - уже 139 тысяч, - обратил внимание глава края. - Общий уровень заболеваемости довольно стабильный.

По словам Владимирова, дети стали реже заражаться коронавирусом. И стали реже забирать инфицированных на лечение в больницы. Всего с 11 на 12 февраля были госпитализированы 70 человек.

- Примерно пятая часть COVID-коек в крае свободны, - указал Владимиров.

На Ставрополье продолжается кампания по вакцинации. Полностью курс иммунизации прошли около 1 миллион 82 тысячи человек.