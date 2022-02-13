Дело о краже символического ключа Ставрополя передано в суд

Закончено расследование уголовного дела о краже элемента военно-исторического памятника «Хоперская палатка» в Ставрополе. По данным ГУ МВД по краю, в августе 2021 года трое жителей Шпаковского округа украли символический ключ Ставрополя, чтобы сдать на металлолом.

Было заведено дело по статьям 243 (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) и 158 (кража) УК РФ. За время расследования выяснилось, что мужчины причастны к совершению еще пяти краж. Они незаконно проникали на дачные участки и похищали имущество с целью дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении двоих фигурантов направлено в Октябрьский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении от краевой полиции. - Уголовное дело в отношении третьего злоумышленника выделено в отдельное производство.