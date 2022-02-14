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Общество14 февраля 2022 7:58

Дополнительные субсидии на ремонт дорог получат 18 муниципалитетов Ставрополья

Деньги направят из краевого дорожного фонда
Алина МАКСИМОВА
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Дополнительные субсидии на ремонт местных дорог в 2022 году получат 18 муниципалитетов Ставропольского края. Деньги на эти цели будут выделены из краевого дорожного фонда в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы». Сумму субсидий будет известна позже.

Отобрано 18 муниципалитетов. Соглашения с ними уже заключены. Сумма субсидии будет известна позже, после внесения изменений в региональный бюджет, - сообщает пресс-служба регионального Миндора.

В ведомстве отметили, что в 2022 году субсидии уже получили 24 муниципалитета. В прошлом году на ремонт местных дорог было направлено более 1,3 млрд рублей.