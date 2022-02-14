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Происшествия14 февраля 2022 9:32

За выходные в авариях пострадали 10 жителей Ставропольского края

В крае за два дня произошло шесть ДТП с пострадавшими
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье за прошедшие выходные в авариях пострадали 10 человек. Всего, по данным краевой Госавтоинспекции, произошло шесть ДТП с пострадавшими.

Так, в субботу 12 февраля на 43-м километре трассы «Минвод - Кисловодск» водитель «Газели» столкнулся с легковушкой, которая двигалась в попутном направлении. Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами.

В тот же день на трассе «Кавказ» водитель иномарки стал поворачивать на красный сигнал светофора и влетел в грузовик, который ехал со стороны Невинномысска. В итоге водитель и пассажир иномарки попали в больницу.

В воскресенье 13 февраля водитель «Газели» при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся с легковушкой, после чего по инерции продолжил движение и перевернулся.

- Травмы получили оба водителя, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.