За выходные в авариях пострадали 10 жителей Ставропольского края

На Ставрополье за прошедшие выходные в авариях пострадали 10 человек. Всего, по данным краевой Госавтоинспекции, произошло шесть ДТП с пострадавшими.

Так, в субботу 12 февраля на 43-м километре трассы «Минвод - Кисловодск» водитель «Газели» столкнулся с легковушкой, которая двигалась в попутном направлении. Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами.

В тот же день на трассе «Кавказ» водитель иномарки стал поворачивать на красный сигнал светофора и влетел в грузовик, который ехал со стороны Невинномысска. В итоге водитель и пассажир иномарки попали в больницу.

В воскресенье 13 февраля водитель «Газели» при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся с легковушкой, после чего по инерции продолжил движение и перевернулся.

- Травмы получили оба водителя, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.