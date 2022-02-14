«Россети Северный Кавказ» взыскивают через суды миллиардные долги предприятий ЖКХ Дагестана

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» отмечают критично низкую платёжную дисциплину среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

По данным энергокомпании, на сегодняшний день данная категория потребителей имеет перед гарантирующим поставщиком электроэнергии задолженность в 5,8 млрд рублей. При этом в 2021 году платежи «коммунальщиков» составили всего 160 млн рублей, а в 2020 году – 95 млн рублей.

В числе крупнейших должников за потреблённую электроэнергию: ОАО «Махачкалаводоканал» с задолженностью более 950,8 млн рублей, МУП «Очистные сооружения канализации Махачкалы и Каспийска» свыше 319,3 млн рублей долга и ГУП «Дагводоканал» – 270,6 млн рублей. В десятке неплательщиков также ОАО «Горводоканал» г. Хасавюрт (долг – более 202,3 млн рублей); ОАО «Махачкалатеплоэнерго» (196,9 млн рублей); МУП «Горводоканал» Избербаша (150,4 млн рублей); ОАО «Махачкалатеплосервис» (107,4 млн рублей); МУП «ЖКХ» п. Дубки (84 млн рублей); МУП «Дербент 2.0» (79,1 млн рублей); ОАО «Горводопровод» г. Кизляр (50,7 млн рублей).

Суммарная задолженность указанных предприятий ЖКХ перед энергокомпанией на 1 января текущего года составила порядка 2,4 млрд рублей. В том числе долг свыше 761,7 млн рублей образован с 1 июля 2020 года – даты присвоения статуса гарантирующего поставщика филиалу «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Предприятия ЖКХ, которые уклоняются от исполнения своих обязательств перед гарантирующим поставщиком, злоупотребляют статусом так называемых «неотключаемых» потребителей. Для того чтобы снизить миллиардные долги проблемной группы потребителей, энергетики ведут активную претензионно-исковую работу. Ею охвачена вся сумма долга ЖКХ-неплательщиков.

Так, из общей суммы задолженности в 5,8 млрд рублей через суды взыскивается 4,6 млрд рублей, оставшаяся сумма уже взыскана в пользу энергокомпании. Энергетики отмечают, что от платёжной дисциплины всех групп потребителей напрямую зависит надёжность и качество энергоснабжения региона: своевременно и в полном объёме поступающие средства за использованный ресурс являются основным источником финансирования ремонтных и производственных программ. Следовательно, злостные неплательщики подрывают энергетическую стабильность региона.