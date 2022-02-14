На Ставрополье глава унитарного предприятия фиктивно трудоустроила дворника

На Ставрополье фигурантом уголовного дела о мошенничестве стала бывший директор нефтекумского унитарного предприятия «Чистый город».

По версии следствия, в 2017 году экс-директор заключила с местной жительницей четыре договора на оказание услуг дворника. Работник оказался фиктивным. Фактически работы не производились, а полученные деньги глава компании похитила. Общая сумма ущерба бюджету предприятия составила 23 тысячи рублей.

В отношении экс-директора возбудили дело по статье «Мошенничество».

- В настоящее время следователь СКР изъял финансово-хозяйственные документы, а также проводит иные следственные действия направленные на закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.