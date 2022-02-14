В теплицах Ставрополья за год собрали более 100 тысяч тонн овощей

Аграрии Ставрополья продолжают наращивать объемы выращенной в теплицах продукции. О том, как развивается тепличный сегмент в сельском хозяйстве региона на своей странице в Instagram рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- По итогам 2021 года в теплицах было собрано свыше 100 тысяч тонн овощей.

Тепличный сегмент в сельском хозяйстве края продолжим развивать, - сообщил глава региона.

Отмечается, что тепличные комплексы региона также являются заметным работодателем, что особенно значимо для жителей сельских поселений края.