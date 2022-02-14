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Общество14 февраля 2022 11:33

В теплицах Ставрополья за год собрали более 100 тысяч тонн овощей

Тепличный сегмент в сельском хозяйстве продолжат развивать
Алина МАКСИМОВА
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Аграрии Ставрополья продолжают наращивать объемы выращенной в теплицах продукции. О том, как развивается тепличный сегмент в сельском хозяйстве региона на своей странице в Instagram рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- По итогам 2021 года в теплицах было собрано свыше 100 тысяч тонн овощей.

Тепличный сегмент в сельском хозяйстве края продолжим развивать, - сообщил глава региона.

Отмечается, что тепличные комплексы региона также являются заметным работодателем, что особенно значимо для жителей сельских поселений края.