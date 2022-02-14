На 9% больше прибыли по карте «Прибыль»

Фото: Банк Уралсиб

Максимальная ставка начислений на остаток собственных средств по флагманской карте Уралсиба «Прибыль» теперь составляет до 9 процентов. Для этого клиенту банка и обладателю карты будет необходимо соблюсти одно условие: совершать с нее покупки не менее чем на 10 тысяч рублей в месяц. В этом же случае обслуживание карты будет бесплатным. (Иначе процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке - 0,1% годовых, а комиссия за обслуживание будет взиматься в размере 99 рублей в месяц).

Новые потребители с момента открытия карты «Прибыль» на месяц могут забыть об этих правилах и рассчитывать на 9% дохода. Далее работают общие условия.

Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 миллиона рублей включительно.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Уралсиб, пользующийся популярностью за счет сочетания удобства и наиболее востребованных возможностей: кешбэка за покупки, осуществления онлайн-заказов с доставкой на дом, начисления процентов на остаток. Узнать подробности и оформить карту можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайшем отделении или телефону 8-800-250-57-57.

Карта «Прибыль»

9% годовых начисляются ежемесячно на ежедневный остаток по Карте до 1 млн руб. при покупках по Карте свыше 10000 руб./ мес. (некоторые траты не учитываются), 0,1% годовых – при покупках до 10000 руб.; при остатке свыше 1 млн руб. на сумму превышения проценты не начисляются.

Ежемесячное обслуживание— 0 руб. при покупках по Карте от 10 тыс. руб./мес. (некоторые траты не учитываются), в иных случаях — 99 руб. /мес.

Срок Карты — 4 г. Комиссии по карте: за разблокировку Карты; запрос об остатке; Сервис информирования; Обслуживание неактивного картсчета; за выдачу и зачисление наличных; за безналичный перевод; за использование денежных средств при технической задолженности.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»