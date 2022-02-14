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Общество14 февраля 2022 12:56

В Ставропольском крае ожидаются 15-градусные перепады температуры

Колебания температуры от минус шести до плюс девяти прогнозируют синоптики
Алина МАКСИМОВА
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В Ставропольском крае в ближайшие дни ожидаются существенные перепады температуры. По прогнозам синоптиков на Ставрополье днем 15 февраля воздух прогреется до плюс семи градусов, а ночью столбики термометров опустятся до минусовой отметки в шесть градусов. Днем 16 февраля снова потеплеет, ожидается до девяти градусов выше нуля.

По данным Ставропольского гидрометцентра, в Ставрополе днем 15 февраля температура воздуха составит +3 - +5 при ветре в 12 - 14 метров в секунду, ночью ожидается от -1 до -3 градусов. Днем 16 февраля максимальная температура воздуха составит +7 градусов при ветре 5 - 10 метров в секунду.

В Ставропольском крае и в городе Ставрополе на ближайшие дни осадки не прогнозируются.