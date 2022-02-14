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Происшествия14 февраля 2022 13:22

На Ставрополье главу коммерческой организации подозревают в сокрытии налогов на 15 млн рублей

Руководитель ООО стал фигурантом уголовного дела
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье главу коммерческой организации подозревают в сокрытии налогов.

По версии следствия, директор невиномысского ООО «Кедр» с июня по сентябрь 2021 года умышленно скрыл от взыскания 15 млн рублей. Расчеты с кредиторами он вел по подставным счетам, минуя собственные расчетные счета.

В отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

- Уголовное дело возбуждено СКР по материалам ОЭБ и ПК ГУ МВД по Ставропольскому краю, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.

На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.