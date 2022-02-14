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Спорт14 февраля 2022 14:04

Экипировкой и новой техникой обеспечили ставропольских мотоболистов

В 2023 году в крае пройдет чемпионат Европы по мотоболу
Алина МАКСИМОВА
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Ставропольские мотоболисты получили новую экипировку и технику. Два мотоцикла, 160 шин и комплекты зимней экипировке всем членам команды «Колос» передал минспорта региона.

Ипатовский «Колос» - один из лидеров российского мотобола. В команде 14 спортсменов в статусе «мастер спорта». Все они входят в состав национальной сборной и неоднократно становились золотыми и серебряными медалистами чемпионатов Европы. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства СК.

Сейчас наши мотоболисты вовсю готовятся к главному событию - чемпионату Европы, который Ставрополье примет в 2023 году. В Ипатово приедут сборные России, Беларуси, Германии, Литвы, Нидерландов и Франции.